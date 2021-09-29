Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonanın imza töreni 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek.

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya AIBA (Dünya Boks Birliği) Başkanı Umar Kremlev, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katılacak.