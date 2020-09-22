Ağaoğlu, Sörloth' ile ilgili ''Ciddi şekilde Tottenham, Lyon ve Leipzig ilgilendi. Oyuncu baştan beri Bundesliga'da oynamak istediğini, Leipzig'in kendisi için doğru bir platform olacağı konusunda ısrarcıydı. Sörloth iyi bir karakter ve iyi bir futbolcu. İşinden başka bir şey düşünmeyen ve büyük hedefleri olan bir futbolcu. İnşallah Leipzig'de başarılı olur ve daha büyük kulüplere gider. Oyuncunun Trabzon'a gelmemesi ve sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler de vardı.'' yorumunu yaptı.

''Trabzonspor bir futbolcuya harcama limiti ve Finansal Fair Play kuralları gereği 2,5 milyon euro net maaş veremez. Sözleşme aşamasına geldiğimiz 2-3 futbolcu var. Transfer edeceğimiz oyuncular ya satın alma opsiyonlu kiralık ya da çok düşük bonservis bedelli olacak. Göreve geldiğimizden bu yana takımın borcunu ciddi oranda azalttık, bunu yaparken de zirve yarışından kopmadık.''

Başkan Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile ilgili ''Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a kiralık gelme durumu yok, Lille oyuncuyu bırakmak istemiyor.'' dedi.