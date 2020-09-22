Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatayspor stoper Jean Claude Billong'u transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında stoper Jean Claude Billong ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak'ın da katıldığı kaydedildi.
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Jean Claude Billong— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 22, 2020
Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/ummMT5TAqe#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RK80x5qdNZ
Etiketler: Atakaş Hatayspor transfer Jean Claude BillongSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:43
Sıradaki Haber
Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz