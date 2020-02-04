Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi sonrası TRT SPOR'a konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: Irkçılık söylemleri ile gündeme gelmemiz utanç verici. Obi'ye yapılan saldırılar, sosyal medya üzerinden yapıldı. Zaten kulübümüz bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu insanlar bizim ülkemizde misafirler. pic.twitter.com/oQwCyuyfXD — TRT Spor (@trtspor) February 4, 2020

Ağaoğlu, Mikel'e sosyal medya üzerinden yapılan ırkçılık hakkında, "Irkçılık söylemleri ile gündeme gelmemiz utanç verici. Obi'ye yapılan saldırılar, sosyal medya üzerinden yapıldı. Zaten kulübümüz bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu insanlar bizim ülkemizde misafirler." açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, 5-0 kazanılan maç ile ilgili ise "Taraftarlarla beraber stresten uzak güzel bir maç izledik." yorumunu yaptı.

Şampiyonluk yarışına da değinen Ağaoğlu, "7-8 takımın içinde bulunduğu şampiyonluk yarışı sezon sonuna kadar futbolseverlere büyük keyif verecek" ifadelerini kullandı.