Gaziantep Basketbol yenerek veda etti
Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 14. ve son hafta maçında konuk ettiği Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 86-79 yendi.
[Fotoğraf: AA]
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 14. ve son hafta maçında, Gaziantep Basketbol, Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 86-79 mağlup etti.
Sekiz takımlı grubu 6. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, organizasyona veda etti.
Salon: Şahinbey Karataş
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Valentin Oliot (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 19, Vasiliuskas 16, Erol Can Çinko 2, Rich 13, Metehan Akyel 8, İsmail Cem Ulusoy 2, Jelovac 14, Can Uğur Öğüt 12
Mornar Bar: Hunt 12, Whitehead 24, Pavic 2, Waller 3, Vranjes 9, Jelenic, Sehovic 11, Vujosevic, Markota 5, Bjelica 13
1. Periyot: 24-25
Devre: 47-43
3. Periyot: 66-61
Etiketler: Gaziantep Basketbol fiba şampiyonlar ligi Mornar BarSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 23:24
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