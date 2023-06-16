Afyonkarahisar'daki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, farklı illerden 278 sporcu katıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolundaki uzun yol yarışı U-12, U-15, U-17 ve master kategorinde yapıldı.

Dereceye giren sporcular için Zafer Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, iki gün süren şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yiğitbaşı, bisiklet sporunun gençlerin yanı sıra her yaş grubunu kapsayan bir branş olduğunu dile getirdi.

"Gastronomi, kültür ve turizmin şehri Afyonkarahisar'a her zaman sizleri bekliyoruz. Organizasyonda emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda kendilerine destek olan kurumlara teşekkür etti.