Çok Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.06.2023 20:12

NBA Ja Morant'a 25 maç men cezası verdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yönetim Kurulu, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımlarına devam eden Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant'a 25 maç men cezası verdiğini duyurdu.

NBA Ja Morant'a 25 maç men cezası verdi
[Fotograf: AA]

NBA'den yapılan açıklamada, aynı gerekçeyle geçen sezon mart ayında 8 maç men cezası alan Morant'ın, birçok kez uyarılmasına rağmen tutumunda değişikliğe gitmediği ve organizasyonu takip eden ufak yaştaki çocuklara kötü örnek teşkil etmesi nedeniyle bu kez cezanın 25 maça çıkarıldığı belirtildi.

Sezon öncesi antrenmanlara katılmasına ve hazırlık maçlarında forma giymesine izin verilmeyecek Morant, 2023-2024 sezonunun ilk 25 karşılaşmasını da kaçıracak. Morant, 25 maçlık periyodun ardından psikolojik olarak sağlıklı olduğuna ilişkin kontrolleri geçebilirse oynama izni alabilecek.

23 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından cezasını değerlendirdi.

"Ne kadar fazla insanı incittiğimi idrak edecek zamanım oldu. NBA'den, Grizzlies'ten, takım arkadaşlarımdan ve Memphis halkından özür dilerim. Yeni sezon öncesi bu dönemde, zihinsel sağlığımın ve karar verme yetimin gelişmesine çabalayacağım. Antrenmanlarımı da sürdüreceğim ve tekrar sahalara dönmek için çalışacağım. Umarım, daha iyi bir insan olmak için gereken gelişimi gösteririm ve bir fırsat daha verilirse, bunu iyi kullanırım."

Mart ayında gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Bu olayın ardından verilen 8 maçlık cezayı çekerek yeniden parkelere dönen Morant, bu kez mayıs ayında Instagram canlı yayınında elinde silahla poz vermiş ve takımı tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Morant, geçen sezon play-off maçlarında maç başına 24,6 sayı, 7 asist ve 6,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

ETİKETLER
NBA
Sıradaki Haber
Letonya - Türkiye maçı TRT 1'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 1850'den beri en yüksek seviyede
21:09
ABD Adalet Bakanlığı, Floyd soruşturmasında Minneapolis polisini hak ihlaliyle suçladı
20:54
Üsküdar açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
20:43
Azerbaycan İran vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
20:56
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe
20:24
Bakan Koca Hatay'da incelemelerde bulundu
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
FOTO FOKUS
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ