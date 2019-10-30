Spor
AEK'dan Türk hentbolcuya asker selamı cezası30 Ekim 2019 Çarşamba 19:27 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 20:52
Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı, kalecisi Yunus Özmusul'a milli maçta asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.
[Fotoğraf: AA]
AEK Kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Özmusul'dan alınacak paranın mültecilerle ilgili harcanacağı kaydedildi.
Olympiakos Hentbol Takımı ise dün yaptığı açıklamada, oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.
Kaynak: AA
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