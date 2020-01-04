Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 22 yaşındaki Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Celil Yüksel, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA