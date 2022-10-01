Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezona başarılı bir giriş yaparak puanları toplayan Adana Demirspor 4 haftadır mağlup olmadı. Mavi lacivertli ekip, bu sezon evindeki etkili futboluyla da dikkat çekiyor.

16 puana sahip Vincenzo Montella'nın öğrencileri, taraftarının desteğiyle Galatasaray'ı da geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasarayda, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu performansının karşılığında Galatasaray 16 puan elde etti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...