Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda spor müsabakalarının yanı sıra alana gelen çocuklar ve gençler için etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Alanda kurulan sahnede gösteri sunan Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotlarına, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çizgi filmdeki sevilen şarkıları seslendiren maskotlar, çocuklarla oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Çizgi filmde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izleyen çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Gün boyu gerçekleştirilen gösterilerde ayrıca akrobasi ve illüzyon şovları beğeniyle takip edildi.