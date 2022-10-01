MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Başakşehir, Başkent deplasmanından 3 puanla döndü. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ile 81. dakikada Deniz Türüç attı.

MKE Ankaragücü'nün golünü ise 55. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Turuncu lacivertliler ligin başından beri kalesinde ilk defa gol gördü. Yenilmezlik serisini de sürdüren Başakşehir 17 puana yükseldi.

Ligde beşinci yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chouiar, MKE Ankaragüçlü oyuncuların yaptığı hata sonucu orta sahada kaptığı topu Okaka ile buluşturdu. Okaka, ceza sahası dışından düzgün vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Radakovic'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan tehlikeyi önledi.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahasında Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonucu hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 55. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci topu sağ direk dibinden filelere yollayarak 1-1 beraberliği sağlarken, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü yemiş oldu.

63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL - 81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 86 Jese), Sowe

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Lima), Biglia, Aleksic (Dk. 56 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 84 Caiçara), Traore, Chouiar (Dk. 56 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 77 Keny)

Goller: Dk. 3 Okaka, Dk. 81 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 78 Keny (Medipol Başahşehir), Dk. 57 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Emre Belözoğlu: Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmak istedikleri bir maçı oynadıklarını söyledi.

Belözoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak saha içi organizasyonu olarak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamız gereken zaten oyunun galibi olmak ve bu yolda ilerlemek. Ondan sonra neticelerin geleceğini her zaman söyledim. Yine buna inanmaya devam edeceğim."

Belözoğlu, oyundan genel hatlarıyla memnun olmadığını kaydetti.

"Oyuncu değişikliklerimiz çok önemli katkılar verdi. Bundan dolayı oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor."