Spor Toto Süper Lig'de heyecan, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından başladı.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti. Kasımpaşa çıkışını sürdürdü. Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren golü 57. dakikada Bersant Celina kaydetti. Ligde dördüncü galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 12'ye yükseltti.

Süper Lig'de galibiyet özlemini 4 maça çıkartarak kötü gidişatını sürdüren Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.

45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

GOL - 57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Daniel Graovac), Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), Bahoken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 59 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Sagal (Dk. 73 Valmir Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 59 Joao Figueiredo), Pekhart (Dk. 81 Mirza Cihan)

Sarı kartlar: Dk. 43 Sadık Çiftpınar, Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa) Dk. 55 Lazar Markovic (Gaziantep FK)

Gol: Dk. 57 Bersant Celina (Kasımpaşa)