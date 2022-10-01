Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi yenilendi
Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı.
Siyah beyazlılar kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı."
21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.
Ersin Destanoğlu’nun Sözleşmesi Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 1, 2022
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Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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