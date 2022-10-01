Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Hatayspor'u ağırlayacak
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Leke James ve Ahmed Musa, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Yeni teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Hatayspor, puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.
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