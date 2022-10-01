Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Trabzonspor ligde üst üste ikinci kez kazandı. Kayserispor deplasmanına çıkan bordo mavililer geriye düştüğü maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle rakibini yendi.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri, 78. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ile 83. dakikada Umut Bozok ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Mario Gavranovic kaydetti.

Ligdeki çıkışını sürdüren Abdullah Avcı'nın öğrencileri 16 puana yükselerek yeni bir galibiyet serisine başladı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan Yukatel Kayserispor ise dördüncü yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada konuk takımın defans oyuncusu Bartha'nın ara pasında topla buluşan Gomez ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gomez'in şutunda kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi takımın etkili atağında Cardoso'nun ceza sahası dışında rakiplerini geçerek vurduğu sert şutta kaleci topu uzaklaştırdı.

18. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'in sol kanattan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci yatarak kurtardı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topla buluşan Thiam'ın ara pasını iyi değerlendiren Gavranovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışından Bakasetas'ın vurduğu meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in ortasına iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

51. dakikada korner kazanan Trabzonspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet'in vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in çaprazdan sert vuruşunda, Onur Bulut topu kale çizgisine yakın bir yerden uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 77. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Onur Bulut'un Gomez'e ceza sahası içinde yaptığı faulü VAR'da inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı filelere göndererek takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1

GOL - 83. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gomez'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

88. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kayserisporlu oyuncular bir kez daha pozisyon ararken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Seyedmajid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Cardoso (Dk. 88 Emrah Başsan), Ramazan Civelek (Dk. 68 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 88 Bertolacci), Mame Thiam, Gavranovic (Dk. 68 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 65 Densvil), Hamsik (Dk. 72 Umut Bozok), Bakasetas (Dk.88 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 65 Bardhi), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 25 Gavranovic (Kayserispor), Dk. 77 Bakasetas (Penaltı) (Trabzonspor), Dk. 83 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Trezeguet, Dk. 90+1 Bartra, Dk. 90+3 Gomez, 90+3 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 55 Gavranovic, Dk. 77 Onur Bulut, Dk. 90+4 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor).

Berna Gözbaşı'dan hakem tepkisi

Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gözbaşı, hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirtti.

"Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti. 3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler."