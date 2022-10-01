Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılıklı atakların ve net pozisyonların yaşandığı maçta her iki takımda üstünlük sağlayamadı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Öte yandan 64. dakikada Benjamin Stambouli, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Adana Demirspor'u 10 kişi bıraktı.

Sezona başarılı bir giriş yaparak puanları toplayan Adana Demirspor ikinci beraberliğini alarak 17 puana yükseldi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray da, ikinci beraberliğini alarak 17 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada ceza sahası içinde Gomis'in ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Dubois'in ceza yayı sağ çaprazdan vuruşunda Gomis'e çarpan top dışarı çıktı.

59. dakikada Mata'nın ceza sahası içinde topa gelişine vuruşunda Svensson'un kafayla müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

75. dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

76. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada Boey'in sağ kanattan orta şut karışımı ortasında Mertens'in kale sahası içinde vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Samet Akaydın'ın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sol kanattan yerden ortasında Seferovic'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Babajide Akintola), Belhanda (Dk. 82 Fredrik Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Britt Assombalonga).

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Haris Seferovic), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Sergio Oliveira), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Juan Mata).

Sarı kartlar: Dk. 43 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 57 Sacha Boey, Dk. 84 Lucas Torreira, Dk. 90+3 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+8 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 64. Benjamin Stambouli (Adana Demirspor)