Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.07.2023 14:35

Adana Demirsporlu futbolcular tur için umutlu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak temsilcimiz Adana Demirspor'da oyuncular tur atlayacaklarına inanıyor.

Adana Demirsporlu futbolcular tur için umutlu
[Fotograf: AA]

Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları CFR Cluj maçının ardından rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere, sezonun ilk maçını oynadıklarını, göreve yeni gelen teknik direktör Patrick Kluivert'in sistemine ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.

Akintola, ilk maçta alınan beraberliğin iyi bir netice olduğuna inandığını ifade etti.

 "Şimdi evimizde oynayacağız. Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu henüz sezonun ilk maçıydı."

Akintola, taraftarın kendisinden gol atmasını beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hocamız, bizden sürekli her zaman en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Bizim de oyuncular olarak kendimizden beklentimiz bu yönde ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yine belirttiğim gibi bu ilk maçımızdı, şimdi kendi evimizde ikinci maçımızı oynayacağız. Kendi taraftarımız önünde elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuç elde etmek istiyoruz. Ben de tabii ki takıma destek olabilme adına gol atmayı ve asistler yapmayı her zaman istiyorum."

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek"

Defans oyuncusu Jovan Manev de takım olarak Avrupa'daki ilk maçlarından iyi bir sonuçla ayrıldıklarına inandığını dile getirdi.

Manev, tüm konsantrasyonlarını önlerindeki ikinci maça yönelttiklerini aktardı.

"Umarım taraftarlarımız önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. "

Manev, kupadaki hedeflerine dair soruya, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Bunun için mücadele gösteriyoruz fakat ilk düşünmemiz gereken, konsantrasyonumuzu vermemiz gereken maç, CFR Cluj maçı. Maçlara adım adım bakmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerlemeliyiz." diye cevap verdi.

ETİKETLER
Adana Demirspor Adana UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Beşiktaş Ante Rebic'in transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
16:02
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu
15:52
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
15:50
Van'da 139 kilogram esrar ele geçirildi
15:52
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye ile artan iş birliğine vurgu
15:36
THY'nin kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ