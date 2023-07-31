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Spor
AA 31.07.2023 14:07

Beşiktaş Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Milan takımından Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Anlaşmanın şartlarıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 avro garanti ücreti, net 280.000 avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Fiorentina, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Rebic, kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda 313 müsabakada 73 gole imza attı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nın formasını 42 maçta terleten 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.


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