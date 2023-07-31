Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.07.2023 13:50

Yıldız boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden mili takım, 8 madalya elde etti.

Yıldız boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
[Fotoğraf: Türkiye Boks Federasyonu]

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ploieşti kentinde yapılan şampiyonaya 29 ülkeden 378 sporcu katıldı. Türkiye takım halinde kadınlarda ikinci, erkekler kategorisinde ise beşinci oldu.

Kadınlarda 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve +80 kiloda Havvanur Kethüda altın, 75 kiloda Sedef Nergis ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş, 50 kiloda Emel Okay, 60 kiloda Busenur Yazan ve 66 kiloda Elvan Sözkesen bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Toprak Salman altın madalya aldı.

ETİKETLER
Boks
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, Avrupa'da 256. randevusuna çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Hatay'daki orman yangını söndürüldü
14:34
Çorum'da 15 gün önce doğum yapan kadın hayatını kaybetti
14:21
Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
13:36
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
13:32
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:29
Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi denize iniyor
Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor
Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ