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Spor
AA 31.07.2023 11:03

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe yarın, Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında, 106 takım mücadele edecek.

İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda yarın TSİ 20.30'da karşılaşacak.

Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya'nın CFR Cluj takımıyla evinde saat 21.00'de karşılaşacak. Beşiktaş ise ilk karşılaşmada 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk temsilcisi Tirana ile bu kez deplasmanda TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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