Fenerbahçe, Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.