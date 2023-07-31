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Spor
AA 31.07.2023 00:52

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nin son gününde, bölgeye çok sayıda vatandaş ve sporcu katılım sağladı.

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı
[Fotograf: AA]

Kapıkayafest, yamaç paraşütü, su oyunları, deniz sporları, yelken, bisiklet yarışları, karavan ve motor tutkunlarını son gününde de ağırladı.

Bafra'da geleneksel hale gelen, 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ne, 400 yamaç paraşütçüsü katıldı.

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

Festival alanına gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, festival alnında 20 sağlık görevlisinin görev yaptığını ifade etti.

Festivalin huzur ortamında geçtiğini ve kentin tanıtımında büyük rol oynadığını dile getiren Birinci, "İki gün kötü hava şartlarından dolayı paraşütçüler uçuş yapamamış. Şu an gökyüzünde birçok pilot arkadaş var, gelip bu görsel şölene şahit olmak istedim. Kuş Cenneti gibi sıra dışı bir yer var, bunları turizme dahil etmek lazım. Buradaki siyasi arkadaşlar, bu duruma gayret gösteriyorlar, onlara da teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

"Çeşitli spor branşlarından profesyonel sporcular geldi"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Kapıkayafest'in, Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olduğunu söyledi.

İlçeye, çeşitli spor branşlarından profesyonel sporcuların geldiğini söyleyen Kılıç, "Hiçbir sıkıntı yaşamadan organizemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimize tekrar gelen sporcularımızı duymak, bizleri çok mutlu etti. Amacımız, Bafra'yı tarihi ve kültürü ile Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Festivale, 50 bin kişinin üzerinde bir katılım sağlandı" dedi.

Kapıkayafest'e 50 bin kişinin üzerinde katılım sağlandı

İstanbul'dan gelen tandem pilotu Hakan Akman da şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Samsunlu olarak katkı sağlamak adına geldik. Uçuş öncesi hazırlıklarımızı tamamladık, Kapıkaya manzaramıza doğru havalanacağız. Umarım herkes buraya gelme fırsatı yakalayabilir."

Kapıkayafest'i gezen Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'ye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Bafra Belediye Başkanı Kılıç eşlik etti.

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