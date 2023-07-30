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AA
HABER GİRİŞ
30.07.2023 21:09
, 30.07.2023 21:12
SON GÜNCELLEME
30.07.2023 21:12
'Filenin Efeleri' Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
[Fotograf: AA]
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