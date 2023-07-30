Az Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.07.2023 21:09

'Filenin Efeleri' Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

'Filenin Efeleri' Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
Sıradaki Haber
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti
20:23
Bosna Hersek'te Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı
20:00
Takside silahlı saldırı: 1 ölü
19:25
Yılın ilk 6 ayında gayrimenkulden Hazine'ye 27,4 milyar liralık katkı
19:21
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
19:19
Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ