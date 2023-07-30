Icardi yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

Icardi'den mesaj: Taraftarımızın çok istekli olduğunu gördük

Icardi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Takım arkadaşlarını tekrar görecek olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan Arjantinli golcü, yeni anıları birlikte yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden de geçen Icardi için Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir video da paylaştı. Videoda, Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çeşitli müzik enstrümanlarıyla İstanbul manzarası eşliğinde çalındı. Icardi de "Metin Oktay selamı" verip gol sonrası sevinç hareketini göstererek şarkıya eşlik etti.