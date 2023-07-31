Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.07.2023 10:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme rövanşları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, yarın 4 maçla başlayacak. Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme rövanşları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)

21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)

2 Ağustos Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)

20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)

20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)

20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)

21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)

21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)

ETİKETLER
UEFA
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Tayland’da havai fişek deposundaki patlamada ölü sayısı 12'ye çıktı
11:40
Kahramanmaraş'ta hedef afet konutlarını kıştan önce tamamlamak
11:35
Esenyurt'taki asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi sorgulandı
11:25
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi
11:16
Antalya'daki Karagöl Yayla Şenlikleri'nde boğa güreşleri düzenlendi
11:15
AB: Filipinler ile deniz güvenliği konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazırız
Aizanoi'deki agora kazısı antik kentin ticaret hayatına ışık tutacak
Aizanoi'deki agora kazısı antik kentin ticaret hayatına ışık tutacak
FOTO FOKUS
İstanbul'da 17 katlı binada yangın
İstanbul'da 17 katlı binada yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ