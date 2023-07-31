Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.07.2023 13:52

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başladı

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde başladı.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başladı
[Fotograf: AA]

Organizasyonun ilk gününde, 48-55-65-80-110 kilo müsabakaları yapılıyor.

60'ın üzerinde ülkeden 600 sporcunun katıldığı şampiyonanın yarı final müsabakaları da bu akşam yapılacak açılış töreninden sonra gerçekleştirilecek.

Fotoğraf:AA[Fotoğraf:AA]

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen

Mehmet Hanifi Sarp (45 kilo), Abdulsamet Uçar (48 kilo), Ömer Altaş (51 kilo), Halil Çınar (55 kilo), Kemal Şahbaz (60 kilo), İbrahim Hayri Aydemir (65 kilo), Alkan Akar (71 kilo), Emir Tuğra Dayal (80 kilo), Alihan Bereket (92 kilo), Cemal Yusuf Bakır (110 kilo)

Kadınlar

Fatma Yılmaz (40 kilo), Yağmur Karabacak (43 kilo), Hava Konca (46 kilo), Nil Aktaş (49 kilo), Özlem Gürsoy (53 kilo), Eylem Engin (57 kilo), Beyza Nur Akkuş (61 kilo), Duygu Gen (65 kilo), Elif Şevval Kurt (69 kilo), Elmira Yasin (73 kilo)

Serbest Stil

Ebubekir Gür (45 kilo), Efe Ramazan Karataş (48 kilo), Kahraman Eski (51 kilo), Hacı Zade (55 kilo), Vahid Samed Yılmaz (60 kilo), Remzi Temur (65 kilo), Ferhat Yiğit (71 kilo), Hüseyin Deniz Kabaktaş (80 kilo), Eyyüp Çetin (92 kilo), Ruşen Arda Güler (110 kilo)

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

ETİKETLER
Güreş İstanbul
Sıradaki Haber
Yıldız boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
16:02
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu
15:52
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
15:50
Van'da 139 kilogram esrar ele geçirildi
15:52
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye ile artan iş birliğine vurgu
15:36
THY'nin kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ