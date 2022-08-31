Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da Balotelli ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Adana Demirspor yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
???? Güle güle ???????????????????? #Balotelli— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 31, 2022
Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/aACL7z5yae
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig Transfer Haberleri
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