Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Gaziantep FK Süper Lig
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