Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.