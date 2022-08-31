Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.