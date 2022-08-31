Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla süren idman, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Süper Lig Fenerbahçe Kayserispor
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