Adana Demirspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler hakem yönet,yor.

Ligde son 3 maçını kazanamayan, kupada da TFF 2. Lig takımı Anagold 24Erzincanspor'a elenen Adana Demirspor, 29 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde son 8 maçta sadece 1 yenilgi alan ancak kazanmakta da zorluk çeken MKE Ankaragücü, son iki resmi maçında çıkışa geçti. Ligde son maçında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçen sarı-lacivertliler, hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Çaykur Rizespor'u aynı skorla eleyerek son 16 turuna kaldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı Süper Lig'de haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar.

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Gravillon, Semih Güler, Cisse, Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Michut, Akintola, Emre Akbaba.

MKE Ankaragücü: Bahadır Gündördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedro Moreira, Ali Kaan Güneren, Morutan, Tolga Ciğerci, Cephas, Bajic.