Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetti.

Karşılaşmanın gollerini Hatayspor adına 21. dakikada Onur Ergün atarken, Adana Demirspor'un golünü ise 90+8. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak çıktığı 3 maçtanda galibiyet çıkartamayan Hatayspor beşinci hafta sonunda da üç puan hasretini sürdürdü. Hatay temsilcisi bu beraberlikle ilk puanını hanesine yazdırdı.

Konuk ekip Adana Demirspor ise son dakikada bulduğu golle bir puan almayı başardı. Adana temsilcisi haftayı 10 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

53. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Lobjanidze'nin pası sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Boudjemaa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

85. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+2 dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlarla buluşturdu ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL - 90+8 dakikada Adana Demirspor beraberliği buldu. Ceza sahası içine yapılan ortaya arka direkte Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Varanjes), Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 79 Aabid), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 84 Musa Çağıran), Lobjanidze, El Kaabi, Varga (Dk. 66 Louis).

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stanbouli (Dk. 46 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Belhanda (Dk. 81 Berk Yıldız), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 63 Dzyuba).

Goller: Dk. 21 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 El Kaabi, Dk. 72 Falette, Dk. 75 Adekugbe, Dk. 90+6 Erce Kardeşler, Dk. 90+7 Riberio (Atakaş Hatayspor) Dk. 72 Onyekuru, Dk. 72 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

Vincenzo Montella: Ekibimi tebrik etmek istiyorum

[Fotoğraf: AA]

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının müsabaka sonuna kadar hiç pes etmeden mücadele verdiğini belirtti.

Montella, karşılaşmanın ilk yarısında gösterdikleri futboldan hoşnut olmadığını aktardı.

"Takım ruhunu yansıtarak hiçbir şekilde pes etmeden gösterdiği mücadeleden ötürü ekibimi tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda sergilediğimiz futboldan hiç hoşnut değilim. Çünkü oyunu bir ya da iki tane fazla futbolcuyla kurmaya çalıştık. Bunu aslında biz hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik. Aslında onların sevdiği şekilde geçiş oyununa izin verdik. Her şeye rağmen ilk yarı gol yedikten sonra da çok net iki tane pozisyon bulduk ama kaçırdık. İkinci yarıyla alakalı teknik anlamda şunu söyleyebilirim; devamlılık gösterdik. Hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik. İstediğimiz skoru yakalamaya çalıştık. Sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik. O yüzden bu devamlılığı ve takım oyununu gösterdiğimiz için futbolcularımı tebrik ediyorum."