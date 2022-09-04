Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 19:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli sporcu Ahmet Nakkaş rekor kırarak şampiyon
Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Nakkaş dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Nakkaş, 100 metre serbest mesafesinde 57.66'lık derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Son Haberler
- 20:54
- 19:52
- 19:46
- 20:07
- 19:38
Sıradaki Haber
Milli tekvandocu Nafia Kuş bronz madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz