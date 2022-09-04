Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandocu Nafia Kuş bronz madalya kazandı
[AA arşiv]
Milli tekvandocu Nafia Kuş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklama göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde 2 sıklette müsabakalar yapıldı.
Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken, kadınlar +67 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, organizasyonu 1'er gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Paris'te 5 Eylül Pazartesi günü de para tekvondoda grand prix müsabakaları yapılacak ve 10 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Son Haberler
- 19:05
- 19:12
- 18:54
- 18:18
- 18:01
Sıradaki Haber
Filenin Efeleri ABD karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz