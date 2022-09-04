Filenin Efeleri son 16'da veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı ABD'ye 3-2 yenildi.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakalayan ay-yıldızlılar, son seti rakibinin 15-12 kazanmasını önleyemedi.
ABD ilk seti kazanıyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022
Set sonucu: (0) Türkiye 21 - 25 ABD (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/tSaLq3T7yY
Milli takım, bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptırarak şampiyonaya veda etti.
ABD setlerde durumu 2-0 yapıyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022
Set sonucu: (0) Türkiye 17 - 25 ABD (2)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/ET2FluLnk2
Milli takım, Slovenya ile Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası'na 1998 yılından sonra ilk kez katıldı.
2-1! ÜÇÜNCÜ SETİ KAZANIYORUZ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022
Set sonucu: (1) Türkiye 25 - 22 ABD (2)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/OeiiFBSIGZ
Milli takım, şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.
TEŞEKKÜRLER FİLENİN EFELERİ— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2022
#FileninEfeleri Dünya Şampiyonası son 16 turunda 2-0'dan 2-2'ye getirdiği mücadelede ABD'ye karar setinde mağlup olarak turnuvaya veda etti. pic.twitter.com/FjAzId0U7Y
Salon: Gliwice
Hakemler: Muranaka Shin (Japonya), Concia Pedro Fabian (Arjantin)
ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)
Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)
Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12
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