Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

15. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

32. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın kullandığı penaltıyı Altay Bayındır kurtardı.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, zorlu Adana deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Rodrigues, Stambouli.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi, Valencia, Batshuayi.