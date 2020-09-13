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Adana Basketbol Kulübünde koronavirüs
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "13 Eylül'de sporcularımıza ve teknik ekibimize uygulanan Covid-19 test sonuçlarına göre bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, testi pozitif çıkan sporcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Etiketler: Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol koronavirüsSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:28
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