Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "13 Eylül'de sporcularımıza ve teknik ekibimize uygulanan Covid-19 test sonuçlarına göre bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan sporcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.