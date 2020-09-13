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Rusya'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı maç ertelendi
Rusya Premier Lig'in 7. haftasında bugün oynanması planlanan Rotor Volgograd-Krasnodar karşılaşması, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Bugün Volgograd kentinde oynanması beklenen karşılaşma, ev sahibi ekipte dün yapılan testlerin sonuçlarına göre 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesiyle ertelendi.
Takımın tamamının karantinaya ve doktor gözetimine alındığı kaydedildi.
Etiketler: Rusya Premier Lig Rotor Volgograd Krasnodar koronavirüsSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:39
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