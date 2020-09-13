Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da teklerde şampiyon Patricia Maria Tig
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Rumen Patricia Maria Tig teklerde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final maçında Patricia Maria Tig, eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard ile karşı karşıya geldi.
Maria Tig, 2 saat 29 dakika süren müsabakayı 2-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Son Haberler
- 23:32
- 23:12
- 23:03
- 22:48
- 22:42
Sıradaki Haber
Rusya'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı maç ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz