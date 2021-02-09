Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Abdullah Avcı: Siz kazandıkça ben şapkayı takmaya devam edeceğim
Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bordo Mavili kulüp, sosyal medya hesabından Malatyaspor maçının hikayesini yayınladı. Klip, Abdullah Avcı'nın “Siz kazandıkça ben şapkayı takmaya devam edeceğim” sözleriyle paylaşıldı.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.
Abdullah Avcı yönetiminde başarılı sonuçlar alan bordo mavililer, Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle kazandı.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Karadeniz ekibi, Malatyaspor maçının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
“Siz kazandıkça ben şapkayı takmaya devam edeceğim”#AbdullahAvcı pic.twitter.com/btmrB6rCwZ— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 9, 2021
Etiketler: Süper Lig Trabzonspor Yeni Malatyaspor Abdullah Avcı
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