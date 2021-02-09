1989 yılında, Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Anthony Nwakaeme, ağabeyi Dickson gibi futbola oldukça meraklı bir çocuktu.

Kulüp dergisine verdiği demeçte, çocukluk yıllarında sürekli sokaklarda futbol oynadığını belirten yıldız, ağabeyi Dickson'ın menajer bir arkadaşıyla tanışmasının hayatında dönüm noktası olduğundan söz ediyor.

Son anda Roma'nın kapısından döndü

Nijerya'da, başlarda beğenilmediği futbol akademisinde, hücum hattında oynamaya başladıktan sonra gösterdiği performansla yıldızını parlatan Nwakaeme, gençlik yıllarında Danimarka ve İsveç'in ardından İtalya'nın kapısından dönmüş...

Çizme'nin devlerinden Roma takımıyla denemeye çıkan ve oldukça beğenilen yıldız futbolcu, menajeri ve kulüp arasında yaşanan problemlerden ötürü belki de kariyerinin en büyük transfer fırsatını kaçırdığını anlatıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Parlama fırsatını ikinci ligde buldu

İtalya'da geçen yıllarında, Nwakaeme'nin kaderini değiştiren isim, ülke futbolunun büyük efsanelerinden Marco Materazzi'nin babası Giuseppe'ydi. Tecrübeli futbolcu, o dönemi şu sözleriyle anlatıyor:

"Bana seçenekler sundu ve ardından Romanya'ya götürdü. Bir futbolcu için çok geç de olsa, 21 yaşında profesyonel olma şansı elde ettim. Cluj'a transfer olduğumda, henüz maça çıkmamama rağmen beğenilmemiş ve kiralık olarak ikinci lige gönderilmiştim. Kariyerim adına ilk parlama şansımı da burada buldum."

Yeniden döndüğü Cluj'da tekrar 'istenmeyen adam' olan, Concordia ile çıktığı idmanlarda da beğenilmediğini ifade eden Nwakaeme, süreç sonunda yeniden kısa süreliğine oynama fırsatı bulduğu Cluj'da golleri ve asistleriyle kendini ispat etmeyi başardı.

O dönem, Steaua Bükreş'e transferinin mali nedenlerden ötürü gerçekleşmediğini atlatan Nwakaeme, hayatını değiştirecek İsrail yolculuğuna bir amatör küme maçıyla başladığını belirtiyor:

İsrail serüveni amatör maçla başladı

"Futbol oynamak istiyordum. Bu uğurda, nerede olduğuma önem vermeden sahaya çıkmam gerektiğini düşündüm. Nijerya'da bir amatör küme takımıyla maça çıkmıştım. Bu mücadeleye 'futbolcu avı' için gelen İsrail'li bir ekip, beni izleyerek beğenmişler. Hapoel Raanana serüvenim, bu amatör maç ile başladı."

Geç keşfedildi

Bazı futbolcular, yetenekleri, geçtikleri yollar ve karşılarına çıkan fırsatlar ile küçük yaştan itibaren çok büyük bir kariyere sahip olabilirler.

Bazılarıysa, çoğu zaman ellerinde olmayan nedenlerden ötürü, yeteneklerini sergilemek için keşfedilmeyi beklerler. Anthony Nwakaeme de bu futbolculardan biriydi.

Raanana çatısı altında 55 maça çıkan yıldız futbolcu, 13 gollük performansıyla ülkenin futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Takvim yaprakları 2015 yılını gösterdiğinde, Nijeryalı oyuncu için Beer Sheva macerası başlıyordu...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beer Sheva ile 3 şampiyonluk yaşadı, Avrupa sahnesinde yıldızını parlattı

Nwakaeme, Beer Sheva günlerine şu ifadelerle ışık tutuyor.

"40 yılı aşkın süredir şampiyon olamayan bir kulübe gelmiştim. İyi yönetilen, kaliteli bir ekipti. Orada üç yıl geçirdim ve üç kez lig şampiyonluğu yaşadım. Yerel çapta, şampiyonluklarımın yanında üç kupa daha kazanmıştım. Sakatlıklarla boğuşmuş olsam da, benim için unutulmaz yıllardı."

Hapoel Beer Sheva formasıyla 134 kez sahne alan tecrübeli futbolcu, 47 kez ağları havalandırmayı ve 30 kez de arkadaşlarına servis yapmayı başardı.

Burada çıktığı Devler Ligi eleme maçlarında 8 kez tabelaya etki eden Nwakaeme, 2016-2017 sezonunda Avrupa sahnesinde yıldızını parlattı.

Nijeryalı oyuncunun takımı Hapoel Beer Sheva, İtalyan devi Inter'i hem iç sahada hem de deplasmanda devirmeyi başarmıştı.

İsrail'de, 2-0'dan gelerek 3-2 kazandıkları maçta takımı adına beraberlik golünü atan Nwakaeme, son 32 turunda Beşiktaş'a karşı forma giydi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'a attığı gol Beer Sheva'nın mağlubiyetine elgel olmadı

İsrail'de, siyah-beyazlı ekibin 3-1 kazandığı maçta da 90 dakika giyen yıldız futbolcu, Türkiye serüveninde genellikle etkili maçlar çıkarttığı Beşiktaş'a karşı ilk golünü o yıl attı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Hapoel Beer Sheva'nın tek sayısının altına imza atan Nwakaeme, takımının 2-1'lik mağlubiyetine engel olamamıştı.

İdolü Ronaldinho

2018 yazında Trabzonspor'a imza atan Nwakaeme, henüz ikinci maçında Galatasaray'a karşı 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Ronaldinho'yu andıran bilek hareketleri, top hakimiyeti ve oyun zekasını sahada birleştirmeyi başaran Nijeryalı oyuncu, büyük futbol efsanesine hayranlığını dile getirmişti.

"Ronaldinho, her anlamda benim idolümdü. Onu kelimelerle anlatmam, hayranlığımı tarif etmem mümkün değil. Ronaldinho'yu izlerken mutluluktan ağlıyordum. Ben de onun gibi çalım atmaktan, rakiplerimi geçmekten büyük keyif alıyorum"

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'la oynanan 6 maçta 5 gole katkı yaptı

Trabzonspor formasıyla 92 maçı geride bırakan Nwakaeme, tamı tamına 57 gole etki ederek (30 gol - 27 asist) bordo-mavili taraftarların son yıllarda en sevdiği yıldızlarından biri haline geldi.

Son olarak, Beşiktaş maçında gösterdiği performansla adından söz ettiren Nwakaeme, siyah-beyazlılara karşı çıktığı 6 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

"Futbolu iki yönlü oynamam gerektiğini Ünal Karaman'dan öğrendim"

Trabzonspor, Nwakaeme için yalnızca iyi performans gösterdiği kulüplerden biri değil, futbolunu geliştirmesine de yardımcı olan bir durak oldu. Kulübün basın organlarına yaptığı açıklamada, Romanya ve İsrail maceralarında iyi bir hücum oyuncusu olduğunu belirten yıldız, futbolu iki yönlü oynaması gerektiğini Ünal Karaman'dan öğrendiğini anlatıyor:

"Rakiplerimi savunma alışkanlığına sahip bir oyuncu değildim. Hep ileri gitmeyi düşünürdüm. Trabzonspor'a geldikten sonra gördüm ki, teknik direktörümüz Ünal Karaman benden savunmaya da katkı vermemi bekliyor. Zamanla, sahada yaptıklarımın bana da yeterli gelmediğini fark ettim ve onun beklentilerine uymaya başladım. Artık oyunu her noktada oynuyorum."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor'la 2 kupa kaldırdı

Yaklaşık 10 yıldır kupa hasreti çeken Trabzonspor, Nijeryalı yeteneğinin de dahil olduğu oyuncu grubuyla birkaç ayda hem Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

2022 yılına kadar kontratı devam eden Nwakaeme, geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarı bu sezon da devam ettirerek takımına fayda sağlıyor. Bu başarısında en büyük payın da annesinde olduğunu düşünüyor.

"Her zorda kaldığımda annemi ararım. Ne zaman bir öğüte ihtiyacım olsa, annem hep benim yanımda olur. Başıma ne gelirse gelsin, onunla konuştuğumda iyi olacağımı bilirim. Annem, bana her zaman doğru yolu göstermiştir."

[Fotoğraf: AA]

Kariyerinin asist rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Kariyerinde, "bir kulüpte yaptığı en fazla asist" rekorunu Trabzonspor'da kırmaya hazırlanan tecrübeli futbolcu, etkileyici oyununu biraz da 'kader' sayesinde bizlerle buluşturdu.

Trabzonspor'a transferinden hemen önce Çin'den teklif aldığını ifade eden Nwakaeme, Hapoel başkanının ricasına uyarak bir süre daha takımda kaldığını ve ardından Trabzonspor'a transfer olduğunu belirtti.

2018 yılında, 1.1 milyon euroya Karadeniz ekibinin kadrosuna dahil olan Anthony Nwakaeme, geldiği günden bu yana Trabzonspor'un tabelaya en çok katkı veren futbolcusu konumunda.