Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ligde son 8 maçını da kayıpsız tamamlayan ve zirveyle farkı 6’ya indiren Trabzonspor, yenilgisiz devam eden serisinde en çok puan toplayan takım oldu.

Fraport TAV Antalyaspor ile birlikte ligde son 8 haftayı da namağlup tamamlayan iki takımdan biri olan bordo-mavililer, bu periyotta 22 puan toplarken, Antalyaspor ise hanesine 14 puan yazdırabildi.

En uzun galibiyet serisine de ortak

Devam eden namağlup seride ligde en çok puan toplayan takım olan Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte devam eden en uzun galibiyet serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bordo-mavililer ve sarı-kırmızılılar ligde son 5 maçını da galibiyet ile tamamladı. Karadeniz ekibi, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK ile yapacağı maçı da kazanırsa, 6 maç ile sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşan takımı olacak.

Deplasman serisinin de lideri

Deplasmanda en çok maç kazanan ve en az mağlup olan takımlardan biri olan Trabzonspor, son 9 dış saha maçını kayıpsız tamamladı.

Bordo-mavililer bu istatistiğiyle de deplasmanda sezonun en uzun yenilgisizlik serisini yakalayan takım oldu.

Karadeniz ekibi, ayrıca son 3 dış saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak bu sezon ilk kez üst üste üç deplasman maçını kazanmış oldu.

Trabzon yerel basınında, Yeni Malatyaspor galibiyeti sevinci

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasında "Trabzon zirveye koşuyor" başlığını kullanarak, "Malatya'dan 3 puanla döndük" ifadelerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz'de Sonnokta ise "Durdurulamaz Bir Fırtına" başlığını kullanarak, "Yeni Malatya, Bakasetas ve Nwaekeme'nin golleriyle geçildi, zirve ile puan farkı eridi." ifadeleriyle yeni transfer Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'ye övgüler yağdırdı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveye 4 yıldızlık yolculuk" başlığıyla, "Son 4 maçını kazanan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yendi, üst üste 5'inci galibiyetini aldı." ifadelerini kullandı.

Taka gazetesi de Bakasetas ve Nwakaeme'nin performansını ön plana çıkararak, "Trabzon'un zirveye yürüyor" başlığıyla, "Trabzonspor, Malatya deplasmanında yıldız oyuncularıyla 3 puana ulaştı." sözleriyle okuyucularına ulaştı.

Karadeniz gazetesi ise "Fırtına'dan zirveye selam" başlığıyla galibiyeti manşetine yansıtırken, diğer başlıkları ise "Vitesi 5'e taktık zirveye kanatlandık", "İstanbul kork bizden eze eze geliyoruz" şeklinde okuyucularla buluştu.