Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır."

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.