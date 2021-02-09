Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MKE Ankaragücü Hikmet Karaman ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır."
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.
Etiketler: MKE Ankaragücü Son Dakika Süper Lig
Son Haberler
- 13:54
- 14:05
- 13:44
- 13:37
- 13:47
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk olimpik veledromu Konya'da açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz