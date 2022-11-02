Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Mısırlı oyuncu Trezeguet ile basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak durduğunu belirtti.

"Belki Monaco, bir tık daha önde favori gibi gözüküyordu. Ferencvaros, Monaco'dan 4 puan aldı, gruptan çıkmayı garantiledi, onları tebrik ederim. Birbirine yakın takımların bulunduğu grupta son sürece geldiğimizde Avrupa'da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibarıyla bütün oyun planımızı, konsantrasyon ve coşkumuzu kullanmaya çalışacağız. Maçı kazanıp hem kulüp hem ülke puanına önemli derecede katkıda bulunmak istiyoruz."

Abdullah Avcı: Performansımızda eksik olan kısımlar var ve kasım ayında tüm eksiklikleri tamamlamak istiyoruz. pic.twitter.com/wv5TnhWCj0 — TRT Spor (@trtspor) November 2, 2022

Avcı, bunun için taraftarlarının tutkulu desteğine ihtiyaçlarının bulunduğu vurguladı.

"Geçen sene sonuna kadar sürdürdüler, 12. oyuncu gibi pozitif desteklerini yine vermelerini istiyoruz. Son viraja girerken onların bu desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizimle olacaklarını düşünüyorum."

Avcı, rakip takımın gruptan çıkmayı garantilemesinden dolayı rotasyon yapabileceği yönündeki bir soruya yanıt verdi.

"Ferencvaros'un kadrosu çok geniş, birbirine yakın. 27-28 birbirine yakın oyuncuları var. Rotasyon bu seviyelerde avantaj, dezavantaj değil. Oyun organizasyonlarında, tempolarında bir değişiklik olmayacak. Her oyuncu her takım için bu sahnede olmak önemli. Biz ne olursa olsun ciddi şekilde maça hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz."

Avcı, Avrupa'da bir şekilde devam etmek istediklerini dile getirdi.

"Öncelikle Ferencvaros maçını cebimize koyup 9 puana ulaşmak istiyoruz. Çıkacak sonuca göre Avrupa'da olmak istiyoruz. Tabii ki Trabzonspor olduğu için gönül en tepesinde, en iyisinde olmasını istiyor ama hayat bazen o şekilde devam etmiyor. Bu oyunun içinde bireysel performanslar olabilir. Oyunu da bireysel performansı da sorguluyoruz. Her kulvarda varız. Geçen seneden iyi alışkanlıklar olduğu için orayla kıyaslama oluyor. Yarış içindeyiz. Avrupa'da, ligde de. Kupa başlamadı. Oyuncu profilinden tespit ettiğimiz eksik taraftarımız var. Oyun, oyuncu üzerinden devre arasıyla alakalı çalışmalarımız var."

Avcı, yarın 20. resmi müsabakayı oynayacaklarını ifade etti.

"Kasım ayını işaret ettiğimde eksik taraflarımızı daha iyi hale getirmek, tamamlamak istiyoruz. Daha hızlanabilmek için de parantez açayım buna, daha hızlı koşular yapmak için çalışmalarımız var. Bu sene hikayeyi yazabilmek için, ikinci yarıdaki resmi daha iyi görebilmek için araya girerken Trabzonspor'un o müthiş taraftarına yarın ve Konyaspor maçıyla çok ihtiyacımız var."

Avcı, karşılaşmanın bir rövanş şeklinde görülüp görülmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.

"Aklımızı duygumuzun önünde tutmamız lazım. Yoksa her şey karmakarışık oluyor. Bu şehir bunun sancılarını yaşadı. Tabii ki duygumuz da olacak ama maç boyunca bu organizasyona, plana sadık kalmamız gerekiyor."

Trezeguet: Gol sevincimde ifade etmek istediğim şey futboldan çok anlamayanların, futbolu çok bilmeyenlerin yorum yapmamasıyla alakalı. pic.twitter.com/iBPKxTqLBl — TRT Spor (@trtspor) November 2, 2022

Trezeguet: İnşallah şampiyon bu sezon da Trabzonspor olacak

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet ise 'Umuyorum yarın bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Biz yarın kazanıp hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz. Taraftar desteği ile bu harika statta kazanmak istiyoruz. İnşallah 3 puan bizim olacak. Sonra da neler olacak hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Trezeguet, sezon başında beklenen performansı gösterememesine ilişkin ise şunları söyledi:

"İşler tam anlamıyla istediğim gibi gitmemişti. Teknik heyet, hoca, oyuncular hepsinin desteğini arkamda hissederek takıma katkı vermeye çalıştım. Kendi için değil takım için oynamaya çalışan oyuncuyum. Önümüzde çok maç var. Onların her zaman desteğini alıyorum. Onların desteğiyle daha iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Çok harika bir teknik ekip, oyuncular var. İnşallah şampiyon bu sezon da Trabzonspor olacak. Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağız."

Mısırlı oyuncu gol sevincine ilişkin bir soru üzerine, "Buraya gelmeden de yapıyordum. İfade etmeye çalıştığım şey futboldan çok anlamayan, bilmeyenlerin fazla yorum yapmamasıydı." ifadesini kullandı.