Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Almanya deplasmanında
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Audi Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 8 maçın 5'ini Anadolu Efes, 3'ünü Bayern Münih kazandı.
Avrupa'da 773. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 773. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 525. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 524 müsabakanın 283'ünü kazandı, 241'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Anadolu Efes Bayern Münih
Son Haberler
- 17:31
- 17:18
- 17:25
- 17:31
- 17:09
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbol kardeşliktir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz