Ay yıldızlılar, Andorra maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Ulusal Stadyum'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, görüntü alınması için basına açık tutuldu. Antrenman sırasında havanın oldukça soğuk olduğu ve derecelerin eksi 2'yi gösterdiği görüldü.

Maçın yapılacağı saatlerde de hava sıcaklığının aynı olması bekleniyor.

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor.

Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA