AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Ligdeki ilk setlerini son maçında Arkas Spor'a karşı veren sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

5. haftada Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayan Bursa ekibi ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, yüzde 57'lik hücum başarısıyla bu kategoride ligin ilk sırasında yer alıyor.

Bursa temsilcisinde 5 maçta 13 sayı bulan Morteza Sharifi ligin en iyi servis atan oyuncusu olarak ilk sırada. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 20'de başlayacak mücadele TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR