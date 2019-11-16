Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci16 Kasım 2019 Cumartesi 13:43 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 13:45
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın İzlanda maçında ortaya koyduğu performans Beşiktaş teknik heyetini memnun etti.
Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar yüzünden istenilen düzeye çıkamayan tecrübeli golcü, İzlanda maçında ortaya koyduğu futbol ile dikkat çekti.
A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı garantilemesi sonrasında Andorra maçının kadrosundan çıkartılan Burak Yılmaz, hafta başında takımla çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli golcüye özel bir antrenman programı uygulayacağı öğrenildi.
Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'un durumu ise teknik heyetin moralini bozdu. Arka adalesinde birinci derece zorlanma bulunan 36 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrı bireysel olarak çalışıyor.
Sağlık ekibi Atiba'yı gelecek hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına yetiştirmeye çalışırken, Kanadalı'nın oyuncunun durumu perşembe günü netlik kazanacak.
Kaynak: AA