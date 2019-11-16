Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Zenit'i 90-88 mağlup ederek, ligdeki altınca galibiyetini aldı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk olduğu son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 6. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 15. sıraya geriledi.

İspanya temsilcisi Barcelona, bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid'in konuğu olduğu maçta, rakibine 86-76 yenildi.

İsrail ekibi Maccabi FOX ise Baskonia'yı 113-83 yendi ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Khimki (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 87-79

Anadolu Efes-Zenit (Rusya): 90-88

Panathinaikos (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 105-106

Baskonia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 83-113

Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya): 86-76

CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe Beko: 88-70

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ASVEL (Fransa): 72-74

Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 83-74

Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 82-56

Kaynak: AA