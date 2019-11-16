Spor
Galatasaray'dan Falcao açıklaması16 Kasım 2019 Cumartesi 16:50 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:54
Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.
Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.
Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Radamel Falcao Galatasaray