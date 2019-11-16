Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.

Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.

Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA